E' morto Pietro Pio Spotti, protagonista della vita amministrativa di Cesano Maderno e Besana in Brianza

E' morto ieri, martedì 27 febbraio, a 73 anni, Pietro Pio Spotti, per decenni protagonista della vita amministrativa di Cesano Maderno, dove era nato l'1 agosto 1950, e di Besana in Brianza, dove aveva messo radici.

In entrambi i Comuni aveva ricoperto il ruolo di assessore. A Besana era stato assessore al Bilancio nella Giunta del sindaco Sergio Cazzaniga, negli anni Duemila, mentre a Cesano era stato assessore e vicesindaco dal 1995 al 1999 e poi ancora dal 1999 al 2001.

Segretario e direttore generale

Una lunga carriera nella macchina amministrativa degli enti locali, segretario comunale in diversi Comuni della provincia e oltre, a Cesano Maderno era stato a lungo segretario e direttore generale del Comune. Per alcuni anni, mentre era a Cesano, aveva svolto il ruolo di segretario generale anche nella vicina Varedo, dove dal 1977 al 1979 era stato anche ragioniere ai Tributi. Aveva lavorato anche a Muggiò, Rho e Bresso.

Domani a Besana le esequie

"Sei stato un caro amico e non abbiamo mai capito chi di noi due fosse Don Chisciotte o Sancho: non ci interessava" il messaggio sui social dell'ex sindaco di Besana Sergio Cazzaniga. "Una bella persona - le parole a caldo dell'ex sindaco di Cesano Paolo Vaghi - Mi ha insegnato tanto. Siamo stati in Giunta insieme poi è stato il mio segretario generale durante il mio mandato da sindaco. Leale, competente, onesto e lungimirante. Mi mancherà".

Il funerale si terrà nella Basilica di Besana in Brianza domani, giovedì 29 febbraio alle 14.30. Prima delle cerimonia, dalle 14, verrà recitato il rosario.