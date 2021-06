Il Comune ai giovani: "Progettiamo insieme la città del futuro"

Il Comune di Cesano Maderno chiama a raccolta i giovani e li invita a progettare insieme la città del futuro.

"Giovani: idee in Comune"

Si chiama “Giovani: idee in Comune” il progetto che l'assessore Pietro Nicolaci , delegato alle Politiche giovanili, ha presentato oggi in Municipio e illustrerà nel dettaglio venerdì 9 luglio, alle 21, in un incontro oline (per partecipare: https://www.eventbrite.it/e/ biglietti-giovani-idee-in- comune-157244497525). Sarà il punto di partenza di un percorso nel quale fare emergere i bisogni dei giovani cittadini, coinvolgerli nella vita pubblica, aprire un confronto sulle proposte che loro stessi faranno e co-progettare la città del futuro.

A chi si rivolge il progetto

Il progetto si rivolge a persone tra i 18 e i 34 anni "che vivono, studiano, lavorano o svolgono altre attività nel territorio di Cesano Maderno - precisa l'assessore - Ma in seguito saranno coinvolti anche i cittadini più giovani, della fascia 15-17 anni, attraverso la collaborazione con le scuole superiori cittadine".

L'obiettivo del progetto

"L’obiettivo non è quello di compilare la “lista della spesa” delle cose che si vorrebbero avere, ma di partecipare alla vita pubblica, avere un ruolo attivo sul territorio, dialogare con l’Amministrazione, indirizzare le politiche comunali, avanzare proposte condivise e progettarne la realizzazione" spiega ancora Nicolaci.

Verso la Consulta dei giovani

Il percorso prevede diverse tappe. Tra settembre e ottobre ci saranno dei Tavoli di lavoro, a novembre l’avvio del percorso per la costituzione della Consulta dei giovani come luogo di dialogo e confronto costante e duraturo con la Pubblica amministrazione. "La Consulta rappresenta un punto importante del programma elettorale del sindaco Maurilio Longhin" sottolinea Nicolaci.

Tre Tavoli tematici

I Tavoli tematici saranno individuati dagli stessi giovani. In prima battuta ne vengono proposti tre: ambiente (aree verdi, mobilità sostenibile, cambiamenti climatici, riciclo); studio e lavoro (attività, opportunità, spazi dedicati); partecipazione (sport, cultura, tempo libero). "Ma altri potranno essere decisi e aggiunti dai partecipanti" spiega Simone Paleari, direttore di InnovA21, l'agenzia che supporterà il Comune nella fase partecipativa del progetto.

"Una sfida bellissima"

Entusiasta l'assessore Nicolaci, al lavoro con l'assessora alla Cultura, Silvia Boldrini: