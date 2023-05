Una vita spesa tra pullman e tram, il Presidente della Repubblica premia Nicoletta Dozio

Grande soddisfazione per Nicoletta Dozio. La 55enne di Bellusco, infatti, è stata insignita del titolo di "Maestro del lavoro" dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La donna ha speso una vita lavorativa tra pullman e tram, diventando una colonna dell'Atm.

Anche Bellusco ha il suo "Maestro del lavoro". E che "Maestro". A ricevere il prestigioso riconoscimento rilasciato dalla Repubblica Italiana è stata infatti Nicoletta Dozio, protagonista di una vita lavorativa tutt’altro che consueta. La donna, belluschese doc, dal 5 settembre del 1988 è dipendente dell’Atm di Milano e ha quindi trascorso 35 anni tra pullman e tram, in un ambiente decisamente poco femminile, soprattutto agli albori della sua carriera.

In mezzo, una serie di spostamenti sul territorio e di promozioni che hanno permesso a Nicoletta, belluschese doc, di diventare un vero e proprio punto di riferimento e di assumere incarichi di grande responsabilità.

"Essere una donna non è sempre semplice in un ambiente così prettamente maschile, soprattutto quando si tratta di impartire disposizioni e indicazioni, ma dopo tanti anni ho capito come relazionarmi nel migliore dei modi. Comunque con il passare del tempo la situazione interna è un po’ mutata, anche se gli uomini restano sempre in grande maggioranza".