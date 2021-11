Allenatrice del Roller diventa testimonial di Chiara Ferragni

macherio

La 22enne Gaia Parma ha prestato la sua immagine alla prima linea di gioielli del brand dell'influencer più famosa d'Italia

E' la testimonial della prima linea di gioielli del brand di Chiara Ferragni, l'influencer più famosa d'Italia. Gaia Parma di Lissone, allenatrice del Roller Macherio, ha prestato il suo volto al brand di gioielli firmati dall’imprenditrice digitale.

Testimonial di Chiara Ferragni

Gaia ha iniziato a pattinare a otto anni fa con la società macheriese e ora allena i più piccoli nel freestyle. Entrata quasi per gioco nel mondo della moda, nel maggio del 2020 firmando un contratto con un’agenzia di moda di Milano, ha iniziato a fare i casting che l’hanno portata a lavorare con brand e marchi di moda in Italia e all’estero.

"Sono davvero molto contenta, sinceramente è successo tutto in fretta. A giugno la mia agenzia mi aveva proposto il casting come testimonial per la campagna pubblicitaria di Ferragni e dopo pochi giorni mi hanno contattata per dirmi che mi avevano scelto. Vedere il mio volto come unica testimonial della campagna Jewelry Collection per l’influencer più famosa d’Italia mi fa piacere, anzi sono anche un po' sorpresa".

Il suo sogno nel cassetto

Gaia da lunedì 25 ottobre presta la sua immagine alla prima linea di gioielli del brand di Chiara Ferragni. La 22enne dopo il diploma al liceo linguistico ha iniziato a lavorare per un paio d’anni in un ufficio "ma non faceva per me. Ora spero di poter fare della mia passione un lavoro, è molto bello lavorare nel mondo pubblicitario e della moda e calcare i più famosi set fotografici". A Gaia quando non viaggia per l’Italia e per l’Europa piace ritornare nella sua casa con il suo compagno, studiare, allenare i suoi atleti e uscire con gli amici. Sogno nel cassetto? "Questo è stato un bel traguardo ma spero che sia un punto di partenza per una serie di campagne pubblicitarie e chissà se potrò vedere il mio volto sui cartelloni pubblicitari a Times Square, questo è il mio sogno" ha ribadito Gaia.

Il servizio completo sarà pubblicato sul Giornale di Carate domani, martedì 2 novembre 2021.