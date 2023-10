Il medico va in pensione: i pazienti dirottati a Limbiate

Da domenica 1 ottobre il dottor Claudio Gianluigi Vago ha cessato la sua attività di medico di Medicina Generale con ambulatorio al Villaggio Snia di Cesano Maderno.

I pazienti del dottor Vago sono stati invitati ad accedere all’Ambulatorio medico temporaneo attivo a Limbiate (l’accesso avviene solo su appuntamento).

"In attesa dell’inserimento di nuovi medici di medicina generale a tempo indeterminato nell’Ambito, al fine di garantire continuità nell’assistenza sanitaria primaria, si precisa che gli assistiti potranno avvalersi dei servizi di specifico Ambulatorio medico temporaneo (Amt) di Limbiate già attivo presso la Casa di Comunità di Limbiate in via Montegrappa 19" l'avviso ufficiale di Ats Brianza.