Ronco: il giardino di via Mandelli sarà degli studenti... ma solo negli intervalli

Il giardino di via Mandelli antistante la scuola media sarà ad uso esclusivo degli alunni. Ma solo per pochi minuti al giorno. Per il resto della giornata, invece, resterà regolarmente a disposizione di tutti i cittadini.

L'ordinanza

A sancire la fine della diatriba sollevata qualche mese fa è l’ordinanza del sindaco Kristiina Loukiainen firmata proprio negli ultimi giorni dell’anno. A partire da domani lunedì, primo giorno di ripartenza delle attività didattiche dopo le vacanze invernali, i ragazzi della scuola potranno dunque utilizzare liberamente il parchetto durante i due intervalli della mattinata e durante la pausa pranzo. L’oasi di via Mandelli sarà tutta per loro, evitando così il rischio che possa essere utilizzata anche da persone "esterne" all’istituto.

Le polemiche del passato

La polemica sulla fruizione del parco giochi, ricordiamo, era scoppiata sul finire dello scorso anno scolastico. La preside di allora aveva infatti stabilito che gli alunni non potessero uscire dal plesso durante gli intervalli. Non essendo l’area verde recintata all’interno delle pertinenze scolastiche, infatti, secondo la dirigente esistevano concreti pericoli legati alla sicurezza e a potenziali lesioni della privacy dei ragazzi stessi. Di parere contrario gran parte dei genitori, che nel mese di giugno avevano anche organizzato una «protesta» prelevando tutti i figli dalle rispettive classi durante l’intervallo lungo dopo il pranzo e portandoli a giocare all’aperto, proprio in quel parchetto al centro della discordia.

La soluzione

Dal canto suo il Comune aveva fatto di tutto per accontentare le richieste della preside, ma senza ottenere un adeguato confronto sul tema. Nel frattempo però qualcosa è cambiato. Alla guida dell’istituto in estate è arrivata un’altra dirigente, la dottoressa Sonia Sapia, alla quale è stata sottoposta la questione. Carte sul tavolo, la soluzione è stata prontamente trovata. E così, dal lunedì al venerdì, dalle 9.50 alle 10.05, dalle 11.50 alle 12.05 e dalle 14.15 alle 14.50 nessuno potrà utilizzare il parco giochi ad eccezione degli studenti delle scuole medie. Per il resto della giornata, invece, potrà essere utilizzato da chiunque. Scrivendo dunque la parola fine alla diatriba.