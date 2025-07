Bancarotta fraudolenta, indagati i titolari della Vitali Spa

Con la società fallita si pagavano ristoranti e vacanze

Sono inoltre emerse condotte distrattive, con l'utilizzo - da parte dell’amministratore della fallita - del denaro della società per pagare ristoranti, strutture balneari, vacanze, ovvero prestazioni professionali di un dottore commercialista per scopi estranei all’oggetto sociale.

Inoltre, una delle dinamiche oggetto di contestazione riguarda la cessione, da parte di una Spa riconducibile all'ambito familiare dei Vitali, alla società in crisi, di azioni ordinarie di intermediari finanziari. L’operazione - per la quale l’acquirente non aveva in realtà alcun interesse economicamente rilevante - è stata parzialmente pagata mediante l’accollo di circa 22 milioni di euro di debiti che la cedente aveva verso banche.

In queste ore in fase di nomina, da parte del Gip bergamasco, un amministratore giudiziario per la gestione delle quote sottoposte a vincolo cautelare.

Il legame col Vimercatese

Come detto, l'azienda è nota anche sul territorio del Vimercatese ed in particolare nei Comuni di Caponago e Vimercate. Nel primo caso per la "Cava di prestito" e la "Ateg 36", due aree utilizzate dalla società per la realizzazione della quarta corsia dell'autostrada A4 e poi per la Teem. Queste due cave sono state anche al centro di polemiche e contenziosi giudiziari con il Comune di Caponago.

Nel secondo caso invece a Vimercate la famiglia Vitali è collegata con l'area ex Bames di Velasca, acquisita attraverso una società del gruppo. Un'area comprata dai Vitali dal gruppo Unicredit che aveva a sua volta ottenuto la zona dopo il fallimento della Bames, della famiglia Bartolini. In questa zona l'obiettivo è quello di realizzare un imponente data center e per questo il gruppo Vitali ha già avviato e in gran parte completato l'abbattimento dei vecchi capannoni . L'area in questione è molto conosciuta in tutto il territorio perchè in passato aveva ospitato le sedi di IBM e Celestica.