Colpito con una gomitata in pieno volto, cestista finisce in ospedale

Villasanta

L’incredibile episodio è accaduto durante il match di bastet tra il "Team 86" di Villasanta la "Forti e Liberi" di Monza, valido per il campionato di Serie C Silver

Colpito con una gomitata in pieno volto, cestista di Villasanta finisce in ospedale: fratture allo zigomo e all’orbita che dovranno essere ricomposte con un’operazione.

Queste le gravi ferite riportate da Giorgio Carpineti, cestista 21enne in forze al Team 86 di Villasanta, colpito con una gomitata durante una partita del campionato di Serie C Silver da Federico Nobis, della Forti e Liberi Monza, squalificato per 14 mesi.

L'aggressione

L'aggressione è avvenuta al «Pala Forti di Monza» venerdì di due settimane fa, lo scorso 12 novembre, durante il match tra i padroni di casa e il «Team86 basket Villasanta».

Durante la partita, a gioco fermo, Federico Nobis, cestista milanese in forza al team monzese, ha infatti tirato una gomitata in pieno volto nei confronti del suo rivale villasantese Giorgio Carpineti. Al pivot villasantese, subito soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale per accertamenti, sono state diagnosticate fratture multiple scomposte dell’orbita e dello zigomo.

Il 21enne, nei giorni scorsi, si è sottoposto a diversi consulti medici per capire la gravità delle lesioni subite e mercoledì 24 novembre 2021 , sarà operato.

La decisione del giudice sportivo

A certificare quanto accaduto in campo anche il referto del giudice sportivo che ha squalificato Nobis fino al 02/01/2023 "per atti di violenza di tesserati nei confronti di altri tesserati, non in fase di gioco e per aver cagionato un danno di rilevante entità in base al regolamento: grave atto di violenza diretto al volto dell'avversario, il quale subiva lesioni di rilevante entità".

Tutti i dettagli della notizia, con le dichiarazioni dell'avvocato che difende il villasantese e il presidente della Forti e Liberi li potrete leggere sul Giornale di Vimercate e sul Giornale di Monza in edicola a partire da martedì 23 novembre 2021