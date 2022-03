Tragedia

Malore improvviso in strada, muore 41enne

I soccorsi erano stati attivati in codice verde ma le condizioni dell'uomo si sono rivelate più gravi del previsto ed è morto. Tragedia questa notte a Bovisio Masciago, sulla Nazionale dei Giovi, all'altezza del civico 33. Da quanto si è potuto apprendere da Areu, l'allarme è scattato alle 3,43. Sul posto è stata inviata un'ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno in codice verde per un 41enne che accusava un malore. Le condizioni dell'uomo però erano molto gravi e nonostante i soccorsi prestati dei sanitari, è deceduto.