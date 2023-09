Malore lungo via Oriana Fallaci, muore 90enne a Cornate

Malore fatale a Cornate. Dramma in via Oriana Fallaci, dove poco prima delle 13 una donna di 90 anni si è sentita male lungo la strada: inutili i soccorsi, accorsi sul posto in codice rosso.

Dinamica ancora da chiarire

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto pochi minuti fa in via Oriana Fallaci. Da quanto appreso una donna di 90 anni avrebbe accusato un malore lungo la strada: è possibile ipotizzare che, visto l'orario, la 90enne stesse facendo rientro a casa dopo aver effettuato alcune commissioni. Le condizioni dell'anziana sono apparse gravissime fin da subito e a nulla hanno potuto i soccorritori, giunti sul posto in codice rosso. In via Oriana Fallaci si sono precipitate un'ambulanza e un'automedica, ma purtroppo per la 90enne non c'è stato nulla da fare.

Paura anche a Bellusco

Sempre nella giornata di oggi, venerdì 15 settembre 2023, una donna (di 81 anni) è stata colpita da un grave malore mentre si trovava in bicicletta, in via Giuseppe Verdi. Soccorsa in codice rosso, lotta tra la vita e la morte nel reparto di Neurorianimazione dell'ospedale San Gerardo di Monza.