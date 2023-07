Precipita da dieci metri, operaio in ospedale. Infortunio sul lavoro nel centro commerciale di Limbiate, sul posto anche Vigili del Fuoco e Ats

Precipita da dieci metri, operaio in ospedale

Stava svolgendo alcuni lavori di manutenzione, è precipitato nel vuoto per dieci metri. E' finito in ospedale in codice giallo l'elettricista di 48 anni rimasto coinvolto in un infortunio al Centro commerciale di Limbiate. L'incidente è avvenuto poco prima della mezzanotte di ieri, martedì, al Carrefour di via Isonzo. Dalle prime ricostruzioni di quanto accaduto, l'operaio stava lavorando in cima ad una piattaforma mobile per effettuare alcune opere di manutenzione nella parte alta della galleria: ma per cause ancora da accertare è precipitato nel vuoto cadendo a terra.

Accorse ambulanza e auto medica

A quell'ora il punto vendita era chiuso al pubblico quindi a lanciare l'allarme sono stati i colleghi del lavoratore precipitato. Le sue condizioni sono sembrate in un primo momento gravi, tanto che i soccorsi sono stati attivati in codice rosso. Sul posto si sono precipitati un'ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno e l'auto medica.

In ospedale in codice giallo

Dopo le prime cure sul posto al ferito, la situazione è parsa meno preoccupante di quanto sembrava inizialmente, quindi il 48enne è stato accompagnato al Pronto soccorso dell'ospedale di Desio in codice giallo. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Desio e i Carabinieri della Compagnia di Desio insieme al personale di Ats Brianza per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto condurre le verifiche del caso in materia di sicurezza sul lavoro