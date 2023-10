Rifiuta i soccorsi e aggredisce gli agenti: denunciato

Quando gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti in supporto ai soccorritori del 118, si è scagliato come una furia contro di loro. E’ stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate l’uomo che sabato 30 settembre, alle 11.50, in un bar in via Dante Alighieri a Cesano Maderno, è crollato a terra in preda ai fumi dell'alcol.

L'uomo ha rifiutato i soccorsi

In evidente alterazione psicofisica, molto probabilmente dovuta all’abuso di alcol, l’uomo, un 40enne di Cesano Maderno noto alle Forze dell’ordine e al Comando della Locale, ha rifiutato di essere soccorso dal personale del 118 intervenuto con un’ambulanza e quando è stato avvicinato dal personale della pattuglia della Polizia Locale arrivata in via Dante in ausilio al personale dell’ambulanza, ha iniziato a spintonare e insultare gli agenti, facendo anche saltare in aria i tavolini e le sedie del locale.

Immobilizzato e arrestato

Impossibile per gli agenti del Comando di via Fermi calmarlo: ogni tentativo è andato a vuoto. Gli agenti non hanno potuto fare altro che immobilizzarlo e ammanettarlo: un’operazione non facile, tanto che un agente è stato colpito con un pugno in faccia e ha riportato una prognosi di cinque giorni. Stessa prognosi per il collega, che ha rimediato un morso. Questa mattina, lunedì 2 ottobre, in Tribunale a Monza, il 40enne cesanese è stato sottoposto al processo per direttissima.