Sedicenne scomparsa da Seregno, si cerca Jasmine

Sono ore di apprensione per i familiari di Jasmine Evelin Pandullo.

"Sono in corso le ricerche per individuare una 16enne la quale, dopo esser uscita di casa alle 07.15 di ieri per recarsi alla scuola Don Milani di Meda - dove non si è mai presentata - non ha fatto più rientro. I genitori ne hanno denunciato la scomparsa. È stata attivata la “procedura salvavita” di geolocalizzazione tramite smartphone che ha permesso di appurare che la giovane si troverebbe in Brianza in un’area compresa tra Desio Seregno e Lissone".