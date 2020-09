Seveso, inaugurata la casetta dell’acqua a Baruccana. Presenti, tra gli altri, il sindaco Luca Allievi e il presidente di BrianzAcque Enrico Boerci.

Seconda casetta sul territorio

Si tratta della seconda casetta presente sul territorio comunale dopo quella di via De Gasperi. Ora questa nuova struttura, già operativa, sarà a disposizione della popolazione di Baruccana. La casetta è stata infatti installata in piazza Italia ed è in grado di erogare acqua naturale o gassata, fredda o a temperatura ambiente. Al momento il costo è gratuito, data la pandemia per Coronavirus, almeno sino alla fine del mese: è però necessario recarsi in Comune per avere la tessera ricaricabile che permette di prelevare l’acqua.

Boerci: “Investito tanto”

“L’inaugurazione di una nuova casetta dell’acqua è sempre un momento di riflessione perché fa pensare ai benefici che porta all’ambiente e al risparmio che rappresenta per i cittadini – ha sottolineato il presidente di BrianzAcque Enrico Boerci – Questo di Baruccana di Seveso è il 71esimo chiosco ad entrare in funzione. Abbiamo investito tanto, il Covid ci ha rallentato, ma alla fine siamo riusciti nell’intento. I cittadini avranno un’acqua buona, sana, controllata e controllabile. Uno dei grandi vantaggi di bere la risorsa delle casette è quello di avere la possibilità di conoscerne valori e composizione costantemente aggiornati. Altro vantaggio è poi quello del risparmio anche per il tema ambientale. A Seveso l’altra casetta ha erogato, nel 2019, 160mila litri, più di 1 milione da quando è stata installata. Le famiglie hanno risparmiato 27mila euro, mentre sono 12mila gli euro risparmiati dalle bottiglie di plastica”.

Soddisfatta la Giunta

Soddisfatto il sindaco Allievi: “Sono contento dell’attivazione di questa nuova casetta. L’acqua rappresenta la vita ed è simbolico inaugurare una casa dell’acqua in un periodo simile: speriamo possa essere un segnale per ripartire con la vita di sempre. L’acqua è elemento essenziale che troppo spesso bistrattiamo o sprechiamo, ma che invece dovremmo curare come un bene prezioso e custodire. Mi piace pensare che in seguito agli eventi di questo 2020, le casette diventino agli occhi dei cittadini come degli scrigni da cui attingere sostanza di vita e benessere. Mi sento poi orgoglioso del fatto che la nostra città possa ora vantare e fruire di due casette dell’acqua. Ringrazio BrianzAcque per il grande lavoro che sta compiendo”. Parole positive sono arrivate anche dagli assessori Antonio Santarsiero e Alessia Borroni, anche loro presenti all’inaugurazione: “Dopo diverse sollecitazioni, finalmente i cittadini di Baruccana potranno disporre di questo prezioso servizio. L’acqua è vita, non va sprecata. Un messaggio che dobbiamo ricordare sempre”.