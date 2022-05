Finisce in carcere per spaccio, dopo aver scontato la pena ora sarà espulso

Carabinieri

Oggi l'accompagnamento al Cpr di Torino in vista dell'allontanamento definitivo.

Nella giornata di oggi, sabato 14 maggio, il personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Monza e Brianza sta eseguendo l’accompagnamento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino di un cittadino marocchino appena scarcerato.

Spaccio, marocchino appena scarcerato sarà espulso

Lo straniero, entrato in Italia nel 2011 da minorenne, dopo aver ottenuto per alcuni anni un permesso di soggiorno come minore non accompagnato, aveva iniziato un percorso di integrazione, sia pur con lavori saltuari. Poi, nel 2018, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso con altre persone.

Droga in auto e a casa

Lo stesso era stato fermato dai Carabinieri di Carate Brianza a bordo di un’autovettura sulla quale erano stati rinvenuti diversi involucri contenenti cocaina per circa 35 grammi. A seguito del rinvenimento, era stata effettuata una perquisizione presso il domicilio dove i militari avevano trovato circa 14 grammi di hashish, 9 grammi di marijuana, altri 140 grammi di cocaina e più di 1.500 euro in contanti.

A seguito dell'iter giudiziario il cittadino marocchino era stato condannato dalla Corte d’Appello di Milano alla pena della reclusione per 4 anni e 4 mesi.

A seguito della condanna, ostativa al mantenimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale, gli era stato così revocato il permesso di soggiorno. Pertanto, divenuto irregolare sul territorio nazionale, una volta scarcerato e accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione, tramite decreto il Prefetto di Monza e Brianza ne ha disposto l'espulsione.

Il Questore Marco Odorisio, in esecuzione del provvedimento di espulsione, ha disposto l'accompagnamento dello straniero presso il C.P.R. di Torino, dove rimarrà per il tempo necessario all’esecuzione del provvedimento espulsivo.