Di talent show ormai se ne vedono ovunque e a qualsiasi ora, specialmente in tv. Ma questa volta l’idea del cesanese Matteo Gavioli punta a realizzare qualcosa di completamente nuovo. Sia per il format, che sarà interamente live su Instagram, sia per i protagonisti, i bulldog insieme ai loro fedeli padroni.

Un cesanese lancia il primo talent live su Instagram dedicato agli amici a 4 zampe

A promuovere l’iniziativa è il CABI – Club Amatori Bulldog Inglese – che domenica 20 dicembre alle 15 darà il via a questa prima esperienza di talent live su Instagram: la diretta sul profilo ufficiale @clubamatoribulldoginglese vedrà protagonisti centinaia di appassionati da tutta Italia. I concorrenti cercheranno di stupire in diretta gli spettatori mostrando il proprio talento come meglio credono assieme ai propri simpatici esemplari di bulldog inglese.

Sarà il “Merry Christmas #BulldogDay”

Il CABI – Club Amatori Bulldog Inglese è il più grande e attivo gruppo di amanti della razza canina fondato nel 2014 dall’appassionato giornalista cesanese Matteo Gavioli con all’attivo quasi 11mila membri e l’organizzazione di ben 23 edizioni di #BulldogDay nelle maggiori città italiane. Quella su Instagram sarà dunque un’edizione originale del celebre raduno che per la prima volta non si svolgerà su un palco o nel piccolo schermo ma in diretta sul canale Instagram ufficiale del Club. Nel pomeriggio del 20 dicembre ci sarà anche modo di ascoltare le esperienze e i consigli di numerosi esperti del mondo cinofilo e influencer del settore, tutti accomunati dal grande amore per il bulldog inglese.

“Siamo davvero felici di poter tener compagnia alle nostre migliaia di follower anche in questo momento difficile, in cui si vogliono vivere momenti di spensieratezza per affrontare con più fiducia il futuro – afferma Matteo Gavioli – Ci auguriamo di vivere una bella giornata insieme, presto torneremo a organizzare i nostri #BulldogDay in giro per l’Italia, speriamo possa accadere quanto prima”.

