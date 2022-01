Lesmo

L'annuncio ufficiale è arrivato questa mattina: l'avvocato guiderà la coalizione sostenuta anche dalla civica "Lesmo al centro"

Dal Foro al Municipio: Luca Zita è il candidato sindaco del centrodestra unito in vista delle prossime elezioni a Lesmo. La notizia è stata comunicata dallo stesso avvocato, attualmente consigliere comunale di minoranza.

Luca Zita rompe gli indugi e scende in campo in vista delle prossime elezioni amministrative come candidato sindaco di Lesmo forte dell’appoggio del centrodestra e della lista civica "Lesmo al centro". L'avvocato specializzato nella tutela dei minori, 45 anni, è dunque il nome civico che torna a unire la coalizione dopo i passati dissapori.

“Sono lieta di annunciare che il circolo di Fratelli d'Italia di Lesmo appoggia la candidatura a sindaco per le prossime amministrative dell'avvocato Luca Zita - la conferma della presidente Ilaria Lucarelli - Costante è stato il suo impegno all'interno del Consiglio comunale e costante è la sua attenzione per il sociale. Appoggiamo quindi un civico che rappresenta la vera voce della collettività lesmese.”

Il sostegno di "Lesmo al centro"

Oltre a quello dei partiti Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, Zita incassa l'appoggio anche della civica "Lesmo al centro", realtà con cui si è schierato in maniera apolitica sin dal 2017.

"Come rappresentante della lista civica Lesmo al centro dichiaro di appoggiare la candidatura a sindaco di Lesmo dell'avvocato Luca Zita, un caro amico e un raro esempio di persona che ha posto al centro l'esclusivo interesse della nostra città - aggiunge Aldo Federico, esponente della civica - Zita rappresenta ciò che ha governato e governa la nostra lista civica: impegno, perseveranza e massima attenzione ai bisogni dei cittadini, delle associazioni e delle attività operanti sul nostro territorio. Saremo al suo fianco in questa avventura che ci vede tutti coinvolti per il bene comune"

"Ridiamo al territorio i servizi che merita"

Queste le prime parole del candidato sindaco a poche ore dall'annuncio ufficiale della sua discesa in campo:

"Il nostro progetto è quello di ridare al territorio il servizio che in questi dieci anni è venuto meno. Intendo mantenere una unità del centro destra sotto il segno del dialogo e della collaborazione. In questi anni di opposizione ho agito nell'interesse della collettività; ho segnalato più volte la necessità di importanti interventi di ristrutturazione per la nostra scuola, la mancanza assoluta di sicurezza, visti i numerosi furti in paese e da ultimo la aberrante deliberazione di una spesa di otto milioni di euro per la ristrutturazione dell'ex asilo Ratti. Spesa assolutamente eccessiva e per riuscire a far fronte alla quale, l’attuale amministrazione di centrosinistra ha previsto un aumento dell’addizionale comunale. Spesa che pesa su tutti i cittadini di Lesmo"

