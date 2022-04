Giornata particolare

Ospite della "don Milani" di Sovico il nostro cronista Fabio Beretta

Professore per un giorno: il "Giornale di Vimercate" sale in cattedra alla scuola elementare di Sovico. A far visita agli alunni delle classi quinte, questa mattina mercoledì 6 aprile, il nostro cronista Fabio Beretta.

Una giornata insolita per tutti. Anche per il giornalista del "Giornale di Vimercate", che questa mattina ha fatto visita agli studenti della scuola elementare "don Milani" di Sovico. Alle prese con l'approfondimento del testo giornalistico in ambito didattico, i ragazzi delle quinte hanno avuto la possibilità di imparare come funziona una redazione e come nasce un giornale intervistando chi in questo settore ci lavora ormai da diversi anni. E tenta, con modestia e un pizzico di fortuna, di trasmettere una grande passione ai più giovani.

Tante domande e curiosità

Dopo aver illustrato le principali nozioni sul mondo del giornalismo, la parola è passata agli alunni. Moltissime le domande poste al nostro giornalista sul percorso di studi, sui metodi di scrittura di titoli e articoli, sulla verifica delle fonti e anche su alcuni temi di attualità, come il Covid e la guerra in Ucraina. Tanto entusiasmo e soprattutto curiosità da parte dei ragazzi stessi. E chissà che tra loro non ci sia anche qualche giornalista del futuro.

Da parte del Giornale di Vimercate un sentito ringraziamento al corpo insegnanti e ai ragazzi per l'ospitalità.