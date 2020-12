Samuele e Anna, a Junior Bake-off l’esordio dei due piccoli brianzoli

È stato un venerdì sera emozionante per Samuele, il ragazzo di 8 anni di Cogliate e Anna, stessa età ma di Arcore, che partecipano alla sesta edizione di Junior Bake-off su Real TV. Entrambi sono tra gli otto partecipanti che si sfidano per aggiudicarsi una fornitura di cioccolato Domori.

Samuele di Cogliate

Sono state due le prove a cui si è sottoposto Samuele, 7 anni di Cogliate, piccolo appassionato di arti marziali, durante la puntata di Junior Bake-off. Una creativa e una tecnica. Meglio la prima, nella quale Samuele ha realizzato un puzzle di biscotti a tema natalizio con immagini delle vacanze in famiglia. Un biscotto particolarmente apprezzato dal cuoco Damiano, mentre i giudici hanno giudicato un po’ troppo asciutta la torta “Scacco Matto”. Samuele, che ha conquistato con la torta il sesto posto, ha accettato il parere dei giudici: “L’importante per me è divertirmi”.

Anna di Arcore

Anna, 8 anni di Arcore, è una bambina dolce e decisa. Brava scuola ha sofferto molto la lontananza dai compagni di scuola nel corso di questo anno così difficile ma ne ha approfittato per dedicarsi a cucinare gustosi manicaretti. Le sue ricette preferite sono la torta piumino, i flauti al cioccolato e il rotolo della felicità che le ricorda la nascita del suo fratellino. Il suo ingrediente segreto è la buccia di limone che dona un aroma speciale alle sue preparazioni. Anna, al termine della prima puntata del programma, si è piazzata in seconda posizione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Real Time (@realtimetvit)

TORNA ALLA HOME