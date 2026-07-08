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50esimo anniversario dell’Icmesa, anticipo della raccolta rifiuti e chiusura della Piattaforma Ecologica

Le disposizioni di Gelsia in vista delle celebrazioni per la commemorazione alla quale parteciperà venerdì anche il Presidente Sergio Mattarella

50esimo anniversario dell’Icmesa, anticipo della raccolta rifiuti e chiusura della Piattaforma Ecologica

Seveso · 08/07/2026 alle 17:17

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In occasione delle celebrazioni per il 50° anniversario dell’incidente dell’Icmesa, venerdì 10 luglio il Presidente della Repubblica sarà a Seveso per partecipare alla cerimonia commemorativa che si terrà al Bosco delle Querce.

Raccolta rifiuti anticipata

In vista dell’importante evento, e per garantire il regolare svolgimento delle misure di sicurezza previste, Gelsia Ambiente comunica che verranno adottate le seguenti misure straordinarie sul territorio comunale: Il servizio di raccolta rifiuti previsto per la giornata di venerdì 10 luglio subirà un anticipo. Si invita pertanto la cittadinanza ad esporre i rifiuti secondo il consueto calendario di raccolta nella fascia oraria compresa tra le ore 20.00 di giovedì 9 luglio e le ore 4.00 di venerdì 10 luglio 2026.

Chiusura della Piattaforma Ecologica

La Piattaforma Ecologica di via Eritrea resterà chiusa al pubblico dalle ore 15.00 di giovedì 9 luglio 2026 fino alle ore 15.00 di venerdì 10 luglio.

Informazioni utili

Gelsia Ambiente ringrazia i cittadini per la collaborazione e ricorda che, per informazioni, sono disponibili il numero verde gratuito 800 445964, il sito internet e la G-App.

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