50esimo anniversario dell’Icmesa, anticipo della raccolta rifiuti e chiusura della Piattaforma Ecologica

In occasione delle celebrazioni per il 50° anniversario dell’incidente dell’Icmesa, venerdì 10 luglio il Presidente della Repubblica sarà a Seveso per partecipare alla cerimonia commemorativa che si terrà al Bosco delle Querce.

Raccolta rifiuti anticipata

In vista dell’importante evento, e per garantire il regolare svolgimento delle misure di sicurezza previste, Gelsia Ambiente comunica che verranno adottate le seguenti misure straordinarie sul territorio comunale: Il servizio di raccolta rifiuti previsto per la giornata di venerdì 10 luglio subirà un anticipo. Si invita pertanto la cittadinanza ad esporre i rifiuti secondo il consueto calendario di raccolta nella fascia oraria compresa tra le ore 20.00 di giovedì 9 luglio e le ore 4.00 di venerdì 10 luglio 2026.

Chiusura della Piattaforma Ecologica

La Piattaforma Ecologica di via Eritrea resterà chiusa al pubblico dalle ore 15.00 di giovedì 9 luglio 2026 fino alle ore 15.00 di venerdì 10 luglio.

Informazioni utili

Gelsia Ambiente ringrazia i cittadini per la collaborazione e ricorda che, per informazioni, sono disponibili il numero verde gratuito 800 445964, il sito internet e la G-App.