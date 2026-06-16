A 18 anni senza patente guida un camion sottoposto a fermo: maxi multa della Polizia Locale

Si è messo alla guida di un mezzo pesante a soli 18 anni. E senza aver mai conseguito la patente. A complicare ulteriormente la sua posizione il fatto che il veicolo fosse sottoposto a fermo amministrativo fiscale. E che quindi non potesse circolare.

Camionista di 18 anni (senza patente)

La situazione è emersa a seguito di un controllo eseguito a Brugherio dalla Polizia Locale nel pomeriggio di ieri, lunedì 15 giugno. Gli agenti hanno fermato l’autocarro perché risultava sottoposto a un provvedimento di blocco. Alla richiesta dei documenti al giovane (che non aveva), la situazione si è ulteriormente aggravata.

L’autocarro non poteva nemmeno circolare

Il 18enne, residente a Concorezzo, è stato sanzionato ai sensi degli articoli 214 e 116 del Codice della strada, mentre il veicolo è stato sottoposto a un ulteriore fermo amministrativo di tre mesi.

Comminate sanzioni per circa 7.500 euro

Al proprietario del camion, che al momento del controllo era seduto sul sedile del passeggero, è stato contestato l’incauto affidamento del veicolo. Complessivamente la Locale ha emesso sanzioni per circa 7.500 euro.