A Bovisio un milione e mezzo di danni per il maltempo. E’ la prima stima stilata dal Comune tra patrimonio pubblico ed immobili privati

I danni agli immobili privati

E’ di circa un milione e mezzo di euro la prima stima dei danni causati dalle forti grandinate di luglio agli immobili privati e comunali presenti sul territorio di Bovisio Masciago. Circa 750mila euro l’ammontare dei danni ad abitazioni private, attività economiche e produttive: il dato emerge dalle segnalazioni pervenute in Comune e che sono state inoltrate a Regione Lombardia che ha chiesto al Governo lo stato di emergenza per calamità naturale. I danni riscontrati dai bovisiani riguardano principalmente infiltrazioni, danneggiamenti a tapparelle, serramenti, tetti, coperture divelte, alberi nei giardini abbattuti.

Patrimonio arboreo

Serviranno invece circa 60mila euro per rimediare con urgenza ai danni causati al patrimonio arboreo con interventi come la rimozione di alberi e rami caduti o pericolanti, rimozione di materiale vegetale, sistemazione o sostituzione di segnaletica divelta, messa in sicurezza o sostituzione di pali e lampade dell’illuminazione pubblica.

Edifici comunali

Si aggira sui 650mila euro la prima stima dei danni alle infrastrutture ed edifici comunali per infiltrazioni, tamponamenti per allagamenti sottotetti, messa in sicurezza di coperture, ripristino di intonaci, controsoffittature, pulizia di caditoie e pluviali, manutenzioni straordinarie di serramenti e recinzioni.

E' una prima stima