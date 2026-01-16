A Montesiro si festeggia Sant’Antonio

Grande festa di Sant’Antonio domani mattina, sabato 17 gennaio, a Montesiro, frazione di Besana in Brianza.

Festa di Sant’Antonio

Dalle 9 in poi sarà presente il mercatino agricolo con bancarelle di attività besanesi che sono: Società Agricola Nava di Vergo Zoccorino, azienda agricola Cascina Sbianca, società agricola Due Soli, Street Bakery, il birrificio Wackybrew e l’azienda agricola The Banker’s Jam. Non mancheranno il caldo vin brulè preparato dal Gruppo Alpini e i gustosi e unici ravioli dolci di Montesiro, preparati da Corrado Riva del panificio Non solo pane, la Posteria, unici nel suo genere.

Inaugurazione dei lavori

Alle 10 è in programma l’inaugurazione della piazza, recentemente riqualificata, alla presenza delle autorità cittadine. La cerimonia sarà accompagnata dall’esibizione del Coro Valle Lambro. Alle 18 Messa e benedizione dei mezzi agricoli, cui seguirà alle 19.30 la cena in oratorio.

Per tutta la giornata in piazza saranno presenti gonfiabili per bambini.

«E’ una richiesta arrivata dai cittadini di Montesiro e un’occasione per vivere il centro appena riqualificato – spiega il sindaco di Besana in Brianza, Emanuele Pozzoli – Si festeggerà la tradizione di Sant’Antoni del Purcell, santo venerato come protettore degli animali. Sarà presente un mercatino agricolo con attività solo besanesi e non mancheranno i ravioli dolci. Tutto nel rispetto della tradizione. Sarà anche l’occasione per inaugurare i nuovi lavori eseguiti nella frazione accompagnati dalle canzoni del Coro Valle Lambro. I più piccoli si potranno divertire sui gonfiabili che verranno messi in piazza».

Il servizio completo sarà pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da martedì 20 gennaio 2026.