A Villasanta una rassegna di incontri per gli amanti dei libri gialli

La Biblioteca civica Aldo Moro di Villasanta lancia una nuova rassegna di incontri con gli autori dedicata a nomi celebri della letteratura contemporanea con l’intenzione di trasformarla in un appuntamento fisso dell’estate villasantese.

Si intitola “Autori in Villa” e prende il via con una prima edizione dedicata al genere più amato dal grande pubblico: “Giallo&Dintorni”.

Rassegna al via dal 18 maggio con Rosa Teruzzi

In programma, a partire dal 18 maggio, quattro appuntamenti a ingresso libero con giallisti di fama nazionale, con la direzione artistica della cooperativa Lo sciame Libri di Arcore e la conduzione di Martina Garancini.

18 maggio, ore 21, Sala Congressi di Villa Camperio: Rosa Teruzzi presenta Il valzer dei traditori, Sonzogno. Il romanzo si inserisce nella saga della fioraia del Giambellino, Libera, prestata al mestiere dell’investigatrice con l’aiuto di familiari dalla forte caratterizzazione. Come per gli altri romanzi, lo sfondo è quello di Milano. Rosa Teruzzi, milanese ma originaria di Villasanta, è giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva, esperta di cronaca nera.

Il 22 giugno toccherà a Paolo Roversi

22 giugno, ore 21, Cortile di Villa Camperio: Paolo Roversi presenta Alla vecchia maniera, in uscita a giugno per Mondadori. Scrittore, giornalista, sceneggiatore e podcaster, collabora con quotidiani e riviste ed è autore di soggetti per il cinema e per serie televisive, spettacoli teatrali e cortometraggi. Scrive gialli dal grande successo di pubblico per Editrice Bibliografica.

Massimo Picozzi sarà ospite il 28 giugno

28 giugno, ore 21, Cortile di Villa Camperio: Massimo Picozzi presenta Detective. Storia di grandi sbirri e geniali investigatori, Solferino. Picozzi, volto noto anche sul piccolo schermo, è psichiatra, criminologo e scrittore oltre che consulente nelle indagini di famosi casi di cronaca nera nazionale. Con Scienze forensi (UTET, 2009) ha vinto il premio Falcone e Borsellino per il miglior testo giuridico-scientifico dell'anno.

Il 6 luglio sarà il turno di Alice Basso

6 luglio, ore 21, Cortile di Villa Camperio: Alice Basso presenta Le Aquile della notte. Con Garzanti ha pubblicato le avventure della ghostwriter Vani Sarca. Con Il morso della vipera (2020), Il grido della rosa (2021) e Una stella senza luce (2022) ha inaugurato una nuova serie ambientata nell’Italia degli anni Trenta.

L’iniziativa è curata dall’assessorato alla Cultura.