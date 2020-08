Aggredito a Monza, giovane finisce in ospedale SIRENE DI NOTTE

Aggredito a Monza nel cuore della notte, giovane di 24 anni finisce in ospedale. L’episodio è avvenuto nel quartiere San Fruttuoso.

Sul posto anche i Carabinieri

Nottata tutto sommato tranquilla per i soccorritori brianzoli. L’evento più significativo si è verificato a Monza, poco dopo le 3.15. Un giovane di 24 anni è stato infatti vittima di un’aggressione, verificatasi in via Ticino, nel quartiere San Fruttuoso. Il ragazzo è stato soccorso in codice giallo dai sanitari di Biassono, ma fortunatamente le sue condizioni di salute sono andate migliorando nel corso dell’intervento e il codice è stato derubricato a verde. Il 24enne è stato comunque trasportato all’ospedale “Mangiagalli” di Milano per accertamenti. Presenti sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Monza, impegnati a chiarire la dinamica dell’aggressione. Nella notte si segnala anche una brutta caduta che ha visto protagonista un 31enne poco prima dell’1. L’uomo si trovava a Bovisio Masciago, in via Cantù: le sue condizioni inizialmente non hanno destato particolari preoccupazioni, a tal punto da essere soccorso in codice verde. Nel corso dell’intervento tuttavia il quadro clinico è lievemente peggiorato e il 31enne è stato trasportato all’ospedale di Paderno Dugnano in codice giallo.

