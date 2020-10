Ambulanza a scuola a Meda per un’allergia

Ambulanza e automedica a scuola per un’allergia alimentare. E’ successo oggi, venerdì 9 ottobre 2020, intorno alle 11.30 all’Istituto professionale Milani di via San Giuseppe.

Ambulanza e automedica per uno studente allergico

In base a quanto ricostruito, l’allarme è scattato dopo che uno studente 16enne, un soggetto allergico, ha ingerito del cibo che gli ha fatto male. Sul posto si sono immediatamente portate un’ambulanza di Avis Meda e un’automedica in codice giallo.

Fortunatamente nulla di grave

Fortunatamente la situazione si è rivelata meno grave di quanto temuto inizialmente e dopo le cure dei soccorritori per il ragazzo, affidato ai genitori, non è stato necessario il trasporto in ospedale.

