Anche a Carate Brianza le più longeve sono le donne: ecco i dati

Anche Carate Brianza, quanto a longevità, si conferma una città decisamente tutta al femminile.

A dirlo sono i numeri registrati dall’Anagrafe del Comune relativi ai centenari e agli ultracentenari che risiedono in paese e a quelli che il prossimo anno taglieranno il traguardo del secolo di vita.

Una situazione «fotocopia» a quella a livello nazionale, diffusa proprio nei giorni scorsi dal report «I centenari in Italia» dell’Istat secondo il quale al primo gennaio 2025, i residenti in Italia che hanno almeno 100 anni sono 23.548, oltre 2mila in più rispetto all’anno precedente quando se ne contavano 21.211, e ben l’82,6% è rappresentato da donne.

I centenari e gli ultracentenari di Carate Brianza

A Carate Brianza sono attualmente cinque i centenari o gli ultracentenari ancora in vita e, fra di loro, non c’è neppure un maschio. Ma anche in proiezione 2026, il ritornello della longevità è sempre lo stesso: sono otto i caratesi che si apprestano a soffiare sulla torta speciale con 100 candeline e fra questi c’è solo un uomo, che diventerà centenario a metà giugno del prossimo anno.

Le altre sette coscritte sono, invece, tutte donne. Tra le persone in vita che hanno già tagliato l’invidiabile traguardo, la decana è Maria Crocco, classe 1923, che il 12 febbraio del prossimo anno compirà 103 anni, seguita da Abbondia Sangalli, 101 compiuti lo scorso 21 ottobre.

I festeggiati nel 2025

Hanno invece festeggiato il secolo di vita nel corso di quest’anno: Martina Lucia Locatelli (il 31 gennaio), Adele Nobili, ex bidella dell’istituto Leonardo Da Vinci (il 30 luglio) e, da ultima, Leonina Borgonovo, ospite della residenza socio sanitaria «Il Parco» di viale Garibaldi, che è diventata centenaria il 24 ottobre.