Andrea Busnelli di Meda è uno dei leader del futuro.

Il 9 marzo 2014, seduto al tavolo di casa sua, pieno di sogni e carico di aspettative Andrea Busnelli stava pensando al logo della sua ditta, sette anni dopo è finito su Forbes Italia tra i trenta under trenta che saranno «leader del futuro». «Sognatore concreto, inizia con l’aiuto di qualche amico e un furgone a noleggio e a piccoli ma molto veloci passi porta la sua azienda di arredamento a collaborare con i principali gruppi internazionali del design, del lusso, della ristorazione e del tech». Con questa motivazione la prestigiosa rivista ha inserito il 29enne, Ceo della Busnelli Corporate, tra i trenta giovani talenti italiani.

«Un riconoscimento che mi fa molto piacere dopo anni di sacrifici, sudore e fatica», il commento del giovane medese, che dopo il diploma conseguito al Collegio Pio XI di Desio e la laurea in Industrial Design con il massimo dei voti alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano, si è messo in gioco puntando tutto su se stesso, sfidando anche lo scetticismo iniziale del padre, da anni alla guida di una storica ditta del settore arredamento. Il risultato? «Ora mio papà lavora per me, è un mio dipendente», afferma Busnelli con un pizzico di orgoglio e soddisfazione. La madre è il suo braccio destro, essendo socia dell’azienda.

