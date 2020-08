Appoggia la candela accesa sul lettino, incendio a Seveso.

Incendio a Seveso

E’ successo poco prima delle 5 di oggi, giovedì 27 agosto, in un’abitazione in via Meredo. In base a una prima ricostruzione, una 55enne avrebbe lasciato una candela accesa, con sotto il piattino, su un lettino che si trovava nel corridoio.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Seregno

Pochi istanti e il lenzuolo e il materasso (di pochi centimetri di spessore) hanno preso fuoco. Una volta lanciato l’allarme sul posto si sono immediatamente portati i pompieri del distaccamento di Seregno, anche se al loro arrivo l’incendio era quasi del tutto finito. I Vigili del Fuoco hanno comunque provveduto a spegnere definitivamente le fiamme. Fortunatamente, a parte il lettino e la parete del corridoio annerita, non si sono registrati altri danni.

