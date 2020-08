Asfalti Brianza, la Provincia dice “no” al rinvio della scadenza per smaltire il fresato. L’azienda aveva chiesto di immetterlo nel ciclo produttivo. Ora cosa accadrà?

La Provincia dice no

Niente da fare. Le prescrizioni imposte all’azienda di Concorezzo rimangono tali. Senza slittamenti dei termini. Uno in particolare, quello del 30 settembre. Asfalti Brianza nelle scorse settimane era stata oggetto di due provvedimenti (della Procura e della Provincia di Monza e Brianza) che avevano comportato la sospensione provvisoria dell’attività. Al centro le emissioni, i cattivi odori e le paure che da anni coinvolgono in pieno anche i residenti dei Comuni limitrofi. Brugherio in primis. In particolare quelli che vivono nelle frazioni ai confini con Concorezzo. Ora la risposta ufficiale della Provincia alla richiesta di rinvio dei termini formulata da Asfalti Brianza. Ieri, giovedì 13 agosto 2020, la risposta dell’Ufficio Ambiente della Provincia, che ha negato il rinvio della scadenza.

“Una risposta decisa e netta, che ci vede soddisfatti del lavoro di monitoraggio fatto dai sindaci, da noi consiglieri comunali e dal Comitato Sant’Albino San Damiano – ha spiegato Simone Castelli, consigliere comunale del Pd di Burgherio – Un risultato che non deve farci abbassare minimamente la guardia sulla vicenda”.

