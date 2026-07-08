ASST Brianza continua ad investire nell’assunzione di personale di altissimo livello per garantire servizi sempre più efficienti e di qualità. A guidare la SC Pediatria dell’Ospedale di Desio dal mese di luglio 2026 è la dottoressa Maddalena Leone, in arrivo dall’Ospedale Maggiore di Crema dove negli ultimi tre anni ha ricoperto il ruolo di Direttore della stessa struttura occupandosi del coordinamento delle attività clinico-assistenziali in ambito materno infantile, dello sviluppo di percorsi integrati con i servizi territoriali e di iniziative formative.

ASST Brianza, Maddalena Leone nuova guida della Pediatria di Desio

Classe 1976, laureata all’Università di Bari con specializzazione in Pediatria e dottorato di ricerca in Scienze Pediatriche, ha conseguito un master in Immunopatologia dell’età evolutiva e uno in Pneumologia Pediatrica e ha maturato una consolidata esperienza clinica e gestionale operando presso diversi presidi ospedalieri in qualità di dirigente medico, tra cui l’Ospedale di Legnano e l’Ospedale Niguarda.

Competenze e pubblicazioni

La dott.ssa Leone vanta specifiche competenze nella gestione delle allergie alimentari e delle patologie e allergie respiratorie, tra cui le riniti allergiche, l’asma e dell’asma grave, prendendo in carico anche pazienti con insufficienza respiratoria acuta e cronica e utilizzando presidi di ossigenoterapia e ventilazione non invasiva.

È anche autrice di numerose pubblicazioni scientifiche in ambito pneumologico e relatrice in diversi convegni e corsi di aggiornamento.

Le parole della neodirettrice

“Spero di poter portare le mie competenze presso ASST Brianza con l’obiettivo di far crescere ulteriormente la Pediatria dell’Ospedale di Desio, ampliare e migliorare l’offerta assistenziale e garantire sempre percorsi integrati con i servizi territoriali”, ha dichiarato la neodirettrice, a cui la Direzione Strategica di ASST Brianza dà il benvenuto e augura buon lavoro per questo nuovo incarico.