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ASST Brianza, Maddalena Leone nuova guida della Pediatria di Desio

La nuova direttrice arriva dall’Ospedale Maggiore di Crema dove ha ricoperto lo stesso incarico negli ultimi tre anni

ASST Brianza, Maddalena Leone nuova guida della Pediatria di Desio

Desio · 08/07/2026 alle 16:50

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ASST Brianza continua ad investire nell’assunzione di personale di altissimo livello per garantire servizi sempre più efficienti e di qualità. A guidare la SC Pediatria dell’Ospedale di Desio dal mese di luglio 2026 è la dottoressa Maddalena Leone, in arrivo dall’Ospedale Maggiore di Crema dove negli ultimi tre anni ha ricoperto il ruolo di Direttore della stessa struttura occupandosi del coordinamento delle attività clinico-assistenziali in ambito materno infantile, dello sviluppo di percorsi integrati con i servizi territoriali e di iniziative formative.

ASST Brianza, Maddalena Leone nuova guida della Pediatria di Desio

Classe 1976, laureata all’Università di Bari con specializzazione in Pediatria e dottorato di ricerca in Scienze Pediatriche, ha conseguito un master in Immunopatologia dell’età evolutiva e uno in Pneumologia Pediatrica e ha maturato una consolidata esperienza clinica e gestionale operando presso diversi presidi ospedalieri in qualità di dirigente medico, tra cui l’Ospedale di Legnano e l’Ospedale Niguarda.

Competenze e pubblicazioni

La dott.ssa Leone vanta specifiche competenze nella gestione delle allergie alimentari e delle patologie e allergie respiratorie, tra cui le riniti allergiche, l’asma e dell’asma grave, prendendo in carico anche pazienti con insufficienza respiratoria acuta e cronica e utilizzando presidi di ossigenoterapia e ventilazione non invasiva.

È anche autrice di numerose pubblicazioni scientifiche in ambito pneumologico e relatrice in diversi convegni e corsi di aggiornamento.

Le parole della neodirettrice

“Spero di poter portare le mie competenze presso ASST Brianza con l’obiettivo di far crescere ulteriormente la Pediatria dell’Ospedale di Desio, ampliare e migliorare l’offerta assistenziale e garantire sempre percorsi integrati con i servizi territoriali”, ha dichiarato la neodirettrice, a cui la Direzione Strategica di ASST Brianza dà il benvenuto e augura buon lavoro per questo nuovo incarico.

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