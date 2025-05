Bancarelle di hobbisti, sfilate e laboratori: un successo la festa in via Lampugnani

Via Lampugnani a Desio in festa: bancarelle, hobbisti e street food. Non sono mancate anche delle novità per l'evento, organizzato dai commercianti della via in collaborazione con la Pro Loco e Luca Event.

Le iniziative di MotoClub Desio

Tra i momenti di festa è piaciuta un'iniziativa nata grazie al MotoClub Desio, che ha organizzato una biciclettata vintage: i partecipanti, partiti da Villa Tittoni, hanno sfilato per le strade della città su biciclette d'epoca, indossando abiti retrò, fino ad arrivare in piazza Conciliazione.

"È stata una novità pensata quasi per caso, ma ha avuto un grande successo - ha raccontato Luigia Castagna, tra gli organizzatori della giornata - Grazie all'annuncio che abbiamo pubblicato sui social in molti hanno voluto partecipare, ed è stato un modo per stare insieme e fare qualcosa di diverso".

Come di consueto i membri del MotoClub hanno tenuto il MotoClub Desio Show, con l'esposizione di moto, motocicli e biciclette d’epoca lungo la via.

Le bancarelle lungo la via

Non sono mancati gli stand di hobbisti, artigiani, ambulanti: circa 40 le bancarelle presenti durante la festa. Tra le iniziative della giornata, quella della biblioteca civica, che ha organizzato un mercatino di libri usati, mentre i commercianti della via hanno dato vita a laboratori per i più piccoli.

"Siamo soddisfatti dell'organizzazione e delle iniziative: interessante anche la mostra "L'Arte del Riciclo", che rappresenta qualcosa di particolare e che siamo felici di ospitare - ha proseguito Castagna - Possiamo dirci anche fortunati per la bella giornata, anche se il troppo caldo ha fermato le persone dal venire nel primo pomeriggio", ha concluso l'organizzatrice.

La sfilata in abiti etnici

Momento colorato e pieno di allegria quello della sfilata in abiti etnici organizzato dalla Casa Delle Donne, con la partecipazione degli stessi cittadini. Grazie al contributo delle comunità straniere i partecipanti hanno indossato vestiti provenienti da tutto il mondo, e alle 16 hanno sfilato lungo la via.