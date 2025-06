Bellusco riceve il riconoscimento di "Comunità Amica delle Persone con Demenza". Il titolo è stato consegnato dalla Federazione Alzheimer Italia nel corso di una cerimonia nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 18 giugno tenutasi nella splendida cornice del giardino della Fondazione Maria Bambina.

Bellusco diventa "Comunità Amica delle Persone con Demenza"

Questo riconoscimento rappresenta di fatto il primo obiettivo del percorso intrapreso dal Tavolo Promotore della “Comunità Amica delle Persone con Demenza”, istituito lo scorso 20 febbraio 2024 con apposita delibera comunale.

Il Tavolo ha visto la partecipazione attiva non solo del Comune, rappresentato dall’assessore alle politiche sociali Maria Benvenuti, ma anche di numerosi attori del territorio: la cooperativa sociale L’Arcobaleno Onlus, promotrice del progetto, la Fondazione Maria Bambina, e realtà del volontariato come Pro Loco, il Gruppo Volontari Bellusco Odv, il Comitato Benefattori della Fondazione, l’Associazione Amici di Silvia e la Parrocchia.

L’obiettivo di questa iniziativa è creare una comunità in cui le persone con demenza e le loro famiglie non siano invisibili, ma trovino ascolto, comprensione e supporto. Sono già state svolte numerose attività e altre sono in programma.

La serata, ospitata dalla Fondazione Maria Bambina e organizzata dal Tavolo “Comunità Amica delle Persone con Demenza”, ha visto una partecipazione attenta e coinvolta da parte delle associazioni, delle realtà coinvolte nel progetto e di tanti cittadini sensibili a questo tema.

Le parole dei protagonisti

Gli interventi di Sergio Lorenzini, presidente della Fondazione Maria Bambina, Mauro Colombo, sindaco di Bellusco, e Pietro Mastroianni, presidente del Tavolo, hanno raccontato i passi fatti negli anni per far crescere la sensibilità della comunità belluschese, che si è dimostrata sempre viva e attenta.

In particolare, il sindaco ha ricordato come le domande nate durante il periodo del Covid abbiano portato, in collaborazione con la Fondazione e le cooperative L’Arcobaleno e Sociosfera, a un’indagine sulla popolazione over 70 di Bellusco. I bisogni emersi da quell’indagine hanno trovato una prima risposta concreta nel progetto “Rigenerare la partecipazione”, di cui il Tavolo è una delle azioni principali.

È poi intervenuto in rappresentanza della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, Luigi Losa, che ha sottolineato:

“Questo progetto può rappresentare un prototipo che potrebbe essere applicato in tante altre realtà. Vede insieme una fondazione che si occupa di anziani, un comune che ha cuore la sua popolazione (e gli anziani sono sempre di più), la pro loco e la parrocchia. Sono l'insieme di un territorio, che dice lunga sul senso di comunità qui molto diffuso.”

Simona Mascellaro, del Progetto Dementia Friendly Community, ha spiegato come è nato il progetto italiano all’interno delle progettazioni della Federazione Alzheimer Italia, e di quanto sia importante affrontare questa condizione di vita che interessa un numero sempre crescente di persone:

“Il modello della gestione integrata è quello più efficace: terapie farmacologiche ma anche non farmacologiche che sono quelle portate avanti dal dementia friendly. Le persone affette da demenza in Italia sono 1.400.000, un fenomeno dalla portata anche economica enorme.” Ha poi aggiunto riferendosi alle comunità amiche delle persone con demenza: “Per noi è un riscatto culturale, tutti sanno cos'è la demenza e si abbatte l'isolamento sociale”.

La serata si è conclusa con la performance della soprano belluschese Gaia Nicosia accompagnata dal maestro Loris Peverada.

Lo scopo del tavolo di lavoro

Il Tavolo Dementia Friendly Community di Bellusco si inserisce nell’ambito del Progetto Rigenerare la Partecipazione realizzato dalla cooperativa L’Arcobaleno con la Fondazione Maria Bambina, Comune di Bellusco con il sostegno della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza per promuovere iniziative a favore delle persone affette da demenza.

Nel 2025, sono previsti momenti formativi, a partire da quelli già svolti con la Polizia Locale, e attività di prevenzione e informazione rivolte alla cittadinanza.

Particolare attenzione è dedicata al sostegno dei caregiver, spesso familiari che si occupano della cura quotidiana di persone con demenza. Sono inoltre attivi Servizi di supporto psicologico, colloqui individuali e percorsi di orientamento ai servizi presenti sul territorio, con l’obiettivo di alleviare il carico assistenziale, ridurre stress e ansia, e favorire un clima familiare più sereno e sostenibile. In autunno è previsto un nuovo ciclo di gruppi ABC.

Il prossimo appuntamento di sensibilizzazione verso la comunità sarà il 26 giugno alle ore 21 con la proiezione del film “Still Alice” al cine-teatro San Luigi in Oratorio e il 21 settembre con la Camminata di sensibilizzazione “Rigene-Run” alla seconda edizione.