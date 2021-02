Cade dalla bici, 89enne finisce in ospedale. E’ accaduto questa mattina a Cesano Maderno.

Anziano di 89 anni cade dalla bici

La chiamata al 118 pochi minuti prima delle 10. Un uomo di 89 anni, per motivi ancora in via di accertamento, mentre stava percorrendo via Salvo D’acquisto è caduto dalla bici, proprio davanti alla scuola media. Immediata la richiesta di intervento al 118. Sul posto si è portata un’ambulanza della Croce Bianca di Cesano. Giallo il codice di intervento. Dopo aver prestato le prime cure, l’anziano è stato trasferito in codice verde all’ospedale di Desio. Per i rilievi e la ricostruzione dell’accaduto sono stati chiamati ad operare gli agenti della Polizia Locale cittadina.