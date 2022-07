Cade dalla moto per evitare un'auto in coda: 64enne finisce in ospedale in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto a Lesmo, in via Galilei, nella serata di ieri, mercoledì 13 luglio 2022. Il centauro, residente a Vimercate, non è in pericolo di vita.

L'allarme è scattato poco dopo le 18. Stando una prima ricostruzione dei fatti pare che il motociclista, F.B. di Vimercate, stesse transitando lungo via Galilei da Canonica in direzione di Arcore. All'altezza del semaforo temporaneo installato per coordinare il traffico durante i lavori in corso sulla strada l'uomo avrebbe notato, sull'altra corsia, un'auto che stava per sporgersi dalla colonna, intenta forse a effettuare un'inversione a U. A quel punto avrebbe sbandato per evitare la collisione, perdendo però il controllo della moto e finendo rovinosamente nei campi a bordo della carreggiata.

Sul posto ambulanza e vigili

Le condizioni del 64enne sono apparse molto serie, tanto che dopo le prime cure sul luogo apportate dai sanitari del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Rimasto sempre cosciente, non sarebbe in pericolo di vita, ma le numerose fratture riportate a costole e clavicole hanno convinto i paramedici a prendere ogni precauzione del caso. Il centauro Sul posto, in via Galilei, anche gli agenti della Polizia locale di Lesmo per accertare dinamiche e responsabilità.