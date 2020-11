Caponago, tamponi rapidi per la scuola nel parcheggio del Leroy Merlin

Tamponi rapidi per la scuola nel parcheggio del Leroy Merlin di Caponago. La postazione, sita in via Galilei, è stata installata dai Militari dell’Aeronautica e verrà attivata da domani, venerdì 13 novembre.

Tamponi rapidi per la scuola

Un nuovo punto tamponi in modalità drive (senza mai scendere dall’auto) riservato alla popolazione scolastica (da 0 a 18 anni) ed al personale scolastico (servizi educativi per l’infanzia, scuole, istituti di formazione professionale) sarà operativo da venerdì territorio di Caponago, in particolare nel parcheggio antistante il Leroy Merlin di via Galilei. Un servizio creato per agevolare e rendere il più possibile tempestivi i controlli resi necessari dall’emergenza sanitaria per la zona est della Provincia di Monza e Brianza. L’Amministrazione comunale, nei giorni scorsi, è stata contattata da ATS Brianza che ha individuato tale sito tenendo conto dell’elevata concentrazione scolastica nell’area geografica e dell’accessibilità stradale.

La postazione

La postazione è stata allestita a tempo record dall’Aeronautica Militare, il cui personale sanitario (medici e infermieri) gestirà il servizio in collaborazione personale amministrativo dell’ASST di Vimercate e sotto il coordinamento di ATS Brianza. Verranno impiegati i tamponi antigenici (test rapidi) con attestazione dell’esito in 10 minuti e, in caso di positività, la persona verrà subito sottoposta a tampone molecolare di conferma. La popolazione studentesca ed il personale scolastico, con manifestazione di sintomi in ambito scolastico o extra scolastico, potrà quindi in tempi rapidi verificare l’eventuale condizione di positività al Covid-19. Il servizio, accessibile su segnalazione del medico o del pediatra con autocertificazione autorizzata dalla scuola stessa, sarà attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 13.

Sono comunque allo studio ulteriori impieghi del sito nelle restanti ore della giornata in base ai bisogni espressi dal territorio.

Il grazie del sindaco

Nelle scorse ore è anche arrivato il ringraziamento del sindaco Monica Buzzini.