Carate Brianza, emergenza topi nel parco di villa Cusani

E' emergenza topi nell'area attorno a Villa Cusani Confalonieri a Carate Brianza.

Che sia a metà mattina o sul far della sera sembra sia diventato un azzardo provare a mettere piede nel parco di Villa Cusani. La presenza di topi - («Tantissimi, troppi», assicura chi vive nella zona) - è diventata una vera e propria emergenza.

Il Comune di Carate costretto a correre ai ripari

A decine capita di vederli persino «appollaiati» come uccelli lungo la mura o i tubi del gas, incuranti della presenza di visitatori, famiglie e bambini. Una situazione, già segnalata nei mesi scorsi agli uffici comunali e adesso diventata «effettivamente critica», ammette al giornale anche l’assessore al Verde pubblico, Luca Cesana.

Gli avvistamenti di colonie di roditori sono all’ordine del giorno: topi di piccole, ma anche di medie dimensioni, che si muovono liberamente avanti e indietro in cerca di cibo.

L’area più critica sembra essere quella attorno alla sede del Corpo Carabinieri della Forestale, ma anche in altre parti del parco, lungo la mura che si allunga fino al distributore di carburante vicino alla chiesetta di san Bernardo, è stata segnalata in più occasioni la fastidiosa e sgradita presenza. A nulla sono serviti, fino ad oggi, gli interventi di posa di alcune trappole con esca (l’unico mezzo di contenimento consentito, ndr) da parte del Comune di Carate Brianza.

«Stiamo monitorando la situazione - spiega al giornale, l’assessore Cesana - Ancora di recente è stato effettuato un sopralluogo dove è emerso che, con ogni probabilità, i topi siano annidati nel sottotetto della sede del Corpo Forestale dei Carabinieri. In questi giorni stiamo definendo il contratto in scadenza con l’impresa che si occupa del servizio e che comprende anche gli interventi che vengono effettuati per la disinfestazione delle zanzare con specifici trattamenti larvicidi. Sul capitolo di spesa legato al servizio, in fase di previsione, abbiamo richiesto un aumento del 50 per cento dei fondi a bilancio, passati da 10 a 15 mila euro. Nel nuovo capitolato speciale che abbiamo quindi implementato con risorse aggiuntive abbiamo inserito un “plus” specificatamente legato ad uno studio in vista di una derattizzazione mirata dell’area di villa Cusani Confalonieri dove effettivamente siamo consapevoli che la situazione sia piuttosto critica per la presenza dei roditori», ha puntualizzato l’assessore.

Trappole con esca poi uno studio mirato

«Nel breve, - aggiunge Cesana - entro fine mese o inizio marzo, provvederemo a far posizionare nuove trappole con esche nel sottotetto dell’edificio del Corpo Forestale. Se questo intervento non dovesse rivelarsi risolutivo, con il nuovo appalto daremo corso ad un trattamento specifico che farà seguito ad uno studio mirato per allontanare i roditori nell’arco di nove-dodici mesi, che è il tempo necessario per approfondire, approntare e intervenire con risultati. Si sa che i topi solitamente si annidano laddove trovano cibo, ma la zona dell’area del mercato viene pulita e tenuta in ordine proprio per evitare che si possano verificare queste colonizzazioni fastidiose da debellare...».

Un’attenzione che verrà riservata, in fase di capitolato, anche alla prevenzione della diffusione delle zanzare in vista della primavera e dell’estate.

«Con il nuovo anno distribuiremo materiale informativo su come da parte del singolo occorra muoversi per prevenire anche negli spazi privati il proliferare delle zanzare, perché il Comune interviene solo ed esclusivamente nelle caditoie stradali e degli spazi pubblici... La mia idea - precisa Cesana - è organizzare anche un incontro pubblico in cui degli esperti spieghino il "fenomeno" zanzare; anche rispetto alla febbre Dengue, in modo da non creare allarmismi ma capire perché disinfestazioni massive non si possono fare preventivamente, ma solo in accordo con Ats in caso di accertata infezione. Insomma, conoscere per affrontare serenamente il problema che possiamo solo attenuare, ma non eliminare del tutto».

C'è anche il problema blatte in centro

A quello della presenza dei topi in villa Cusani, negli ultimi giorni si è aggiunto anche il problema delle «blatte» che, con le temperature sopra la media di questi giorni, stanno iniziando a proliferare, specie nella zona del centro storico: «Siamo al corrente e puntualmente si interviene - conclude l’assessore - Laddove la rete fognaria ha pressioni limitate e gli scarichi delle attività sono più concentrati capita di avere segnalazioni; in questi casi si interviene puntualmente, caso per caso, in maniera mirata spruzzando nei pozzetti e nelle camerette fognarie».