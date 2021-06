Posiziona un cartellone abusivo, "beccato" dalla Polizia locale

Cartellone abusivo a Mezzago, interviene la Polizia locale. Gli agenti del corpo Brianza Est in azione grazie al sistema di videosorveglianza.

Installato nella notte

E' stato installato nella notte, ma non è sfuggito al sistema di videosorveglianza attivo in zona. Agenti del corpo di Polizia locale Brianza Est sono intervenuti quest'oggi per rimuovere un cartellone installato abusivamente all’incrocio tra via Mezzago e la Sp 177. Gli uomini del comandante Alessandro Benedetti sono immediatamente entrati in azione, provvedendo anche a notificare la sanzione agli installatori del cartellone.