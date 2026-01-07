Una tradizione interrotta da 15 anni che è ritornata a vivere grazie al lavoro di Consulte di Quartiere, Parrocchia, Amministrazione comunale, associazione Duca, Protezione Civile, e al Civico Corpo Musicale Bandistico.

Che successo per il grande ritorno del Presepe Vivente

Grande successo nella giornata di ieri, martedì 6 gennaio, per il ritorno del Presepe Vivente a Cavenago di Brianza. Una vera e propria festa di comunità, partita la mattina con la partecipazione del corteo dei Magi alla Messa dell’Epifania, celebrata all’interno della chiesa parrocchiale alle 11.15.

Il momento clou della manifestazione si è tenuto poi nel pomeriggio quando i due cortei, quello dei Magi partito dall’Oratorio San Tarcisio e quello della Natività con i pastori partito invece da Palazzo Rasini, dopo la sfilata per le vie del paese sono arrivati verso le 15.30 in villa Stucchi dove ad attenderli c’era la capanna con la Madonna, San Giuseppe e Gesù Bambino.

“È stato proprio un momento di comunità molto bello e sentito – ha commentato il sindaco Giacomo Biffi, che ha partecipato all’iniziativa in costume insieme a tutta l’Amministrazione comunale – Quella del presepe vivente è infatti una tradizione molto bella per la nostra comunità, che purtroppo si è interrotta 15 anni fa. In passato arrivavano centinaia di persone anche da fuori paese per assistere alla rievocazione. Poi per alcune problematiche era stata sospesa, ma nella memoria dei cavenaghesi ne era rimasto vivo il ricordo”.

Il recupero della tradizione

Il primo cittadino ha spiegato che la volontà di riprendere questa bella tradizione è partita proprio dalle Consulte di quartiere, che facendo leva sul ricordo della manifestazione, hanno deciso quest’anno di riproporla:

“Devo ringraziare molto le Consulte, che sono state un po’ il motore dell’iniziativa e hanno lanciato ormai qualche mese fa la proposta di ripartire con il Presepe Vivente – prosegue Biffi – Con loro c’è stata una bellissima collaborazione con le associazioni, la parrocchia e il Comune per riproporre questo bel momento di comunità. Grazie dunque a tutti gli organizzatori e ai figuranti che hanno permesso al nostro paese di recuperare una delle sue tradizioni più belle”.

Al termine della rievocazione, si è tenuto infine un momento conviviale con una merenda per tutti i presenti che hanno così festeggiato l’ultima delle festività del periodo natalizio.