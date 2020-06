Comune e Caritas alleate per il progetto “Spesa Solidale”. Nei negozi che aderiscono all’iniziativa seregnese sarà possibile acquistare beni da far avere a chi ha bisogno.

Comune e Caritas alleate per il progetto “Spesa Solidale”

Tutti potranno offrire il loro concreto contributo di solidarietà a sostegno delle famiglie più povere, quelle più provate dell’attuale emergenza. E’ il progetto “Spesa Solidale”, frutto della stretta alleanza tra il Comune di Seregno e la Caritas della Comunità Pastorale San Giovanni Paolo II.

Nei supermercati e nei negozi che aderiscono all’iniziativa sarà possibile, per tutti coloro che vorranno sostenere il progetto, acquistare e lasciare in deposito beni di prima necessità, beni che saranno ritirati dai volontari e consegnati a tutte le famiglie seguite da Caritas e dai Servizi Sociali, famiglie per le quali è problematico provvedere anche alla spesa settimanale.

Gli esercizi che hanno aderito

Sono circa 120 le famiglie che beneficiano del “pacco alimentare”, numero che nelle ultime settimane si è ampliato notevolmente.

Gli esercizi commerciali che attualmente hanno aderito all’iniziativa sono Esselunga (viale della Repubblica), Eurospin (via delle Nazioni Uniti), Iperal (via Verdi), MD (via Milano), Tigotà (via Garibaldi) e Simply (via Volta).

“Oltre che una valenza pratica importante, il progetto Spesa Solidale rappresenta un importante strumento di promozione culturale, perché permette a tutti di declinare nella concretezza della quotidianità i valori di condivisione e solidarietà che sono alla base della convivenza civica – ha spiegato Laura Capelli, assessore alle Politiche Sociali. Come Amministrazione, – siamo particolarmente contenti di condividere questo percorso con la Caritas Cittadina, segno della capacità di fare sistema che è un valore aggiunto per la nostra città. Un ringraziamento va anche alle direzioni dei supermercati per la generosa collaborazione che ci stanno offrendo”.

Il periodo ci sfida nella nostra umanità più profonda”

“Oggi le parole dell’Arcivescovo Mario Delpini risuonano particolarmente profetiche ‘la situazione è occasione’ – ha invece commentato il parroco Bruno Molinari. Il periodo difficile e particolare che stiamo vivendo ci sfida nella nostra umanità più profonda. Siamo chiamati a compiere un gesto di amore nei confronti dei nostri fratelli che stanno incontrando maggiori difficoltà. E’ un gesto per l’altro ma anche per noi stessi: non cediamo alla paura foriera di egoismi ma ‘alziamo lo sguardo’ e apriamoci alla speranza della carità”.

“Serve l’aiuto di tutti”

“L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha avuto e avrà delle conseguenze inimmaginabili sulle nostre vite, esacerbando le difficoltà di coloro che già vivevano una situazione di fragilità e creando nuova povertà – hanno concluso Gabriele Moretto, responsabile di Caritas cittadina, e Davide Massaro, coordinatore del Centro di Ascolto Caritas di Seregno. Per fronteggiarle servirà l’aiuto di tutti. La Spesa Solidale è un primo gesto di condivisione – simbolico e concreto al tempo stesso – per riscoprirci fratelli, uniti, comunità. Caritas è pronta e metterà a disposizione le proprie risorse umane e materiali, consapevole di come – oggi più che mai – il ruolo del volontariato sia fondamentale, spesso cruciale, per accogliere, ascoltare, sostenere coloro che si trovano in difficoltà”.

