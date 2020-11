“Con il lockdown il governo Conte sta uccidendo il mondo della ristorazione”

Il governo Conte sta uccidendo noi ristoratori con le ultime normative sul Covid: siamo diventati il simbolo del contagio. Il premier sta facendo terrorismo psicologico sulla gente, tant’è che tutti hanno paura a venire nel mio ristorante.

E’ questa, in sostanza, la forte presa di posizione espressa da Hany Ayoub titolare della pizzeria Roxy di via San Martino di Arcore che si è scagliato duramente contro il premier attraverso un video, postato sul profilo Facebook del ristorante arcorese, che ha totalizzato moltissime visualizzazioni e tanti messaggi di solidarietà nel giro di poche ore.

“Un anno e mezzo fa dopo aver portato avanti, per oltre 15 anni, un bar tabacchi, ho dato una svolta alla mia vita e ho comprato il ristorante pizzeria Roxy di Arcore che andava benissimo – ha sottolineato il titolare, di origini egiziane ma diventato cittadino italiano – Avevo otto dipendenti, cioè davo da mangiare a otto famiglie. Ma, per la seconda volta, mi trovo impossibilitato a lavorare per la normativa anti Covid emanata dal governo Conte. Io sono arrivato in Italia 25 anni fa e mi sono subito innamorato dell’Italia, soprattutto della sua cucina e del marchio “Made in Italy”. Il governo sta uccidendo noi ristoratori perchè ci sta prendendo per il simbolo del Covid, del contagio. Non è giusto. Io ho investito molti soldi nel mio ristorante per permettere ai miei clienti di mangiare in tutta sicurezza, come tutti i miei colleghi ristoratori. Ma ora, di nuovo, il governo sta terrorizzando le persone invitandole a non entrare più nei ristoranti. Dove andremo a finire? Cosa vuole ancora il governo da noi?”.