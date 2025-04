Con l'auto nel fosso, paura per una 20enne

Paura per una giovane di 20 anni coinvolta in un incidente avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 16 aprile, a Cornate d'Adda.

La dinamica dell'incidente

E' accaduto attorno alle 8.30 lungo la Sp178 nella località di Colnago. Secondo una prima ricostruzione la giovane alla guida di una Mercedes avrebbe perso il controllo del mezzo finendo nel fossato a lato della carreggiata.

I soccorsi

In un primo tempo si è temuto per le sorti della giovane. Sul posto sono arrivate un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Attivati anche l'elisoccorso, poi rientrato, i Vigili del fuoco e i Carabinieri.

Le condizioni della 20enne sono poi apparse fortunatamente meno gravi del temuto. La giovane è stata caricata sull'ambulanza e trasferita in ospedale in codice verde.