Conclusi i lavori di manutenzione nella sede della cooperativa Il Seme

Sopralluogo del sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca, dell’assessore ai Lavori pubblici Manuel Tarraso e dell’assessora alle Politiche sociali Cinzia Battaglia, nei locali di via Leopardi che sono sede della cooperativa Il Seme. Ad accompagnare gli amministratori locali c’erano il presidente della cooperativa, Orianno Bini, e alcune operatrici della struttura.

I lavori eseguiti negli scorsi mesi

Lo stabile è stato oggetto di un importante intervento di manutenzione e adeguamento, necessario per il mantenimento dell’edificio e per garantire agli ospiti un ambiente sicuro, accogliente e funzionale.

I lavori, conclusi a metà gennaio e realizzati con un investimento complessivo di circa 104 mila euro, hanno riguardato la sostituzione e la messa in sicurezza delle controsoffittature. Inoltre, l’edificio è stato interessato da un intervento di pulizia straordinaria e imbiancatura che la cooperativa ha svolto coordinandosi con i lavori del Comune.

L’anniversario della Cooperativa

I locali della cooperativa si presentano rinnovati in un anno particolarmente significativo: il 2026 segna, infatti, il quarantesimo anniversario dalla fondazione del Seme, realtà nata nel 1986 e da sempre impegnata nella promozione dell’inclusione attraverso la cura e l’accompagnamento verso l’autonomia di giovani con disabilità. L’anniversario sarà celebrato nel corso dell’anno con una serie di iniziative attualmente in fase di definizione, che vedranno anche la collaborazione del Comune.

Le parole dell’Amministrazione

“Sono lieto di constatare l’ottimo risultato dell’intervento realizzato – ha dichiarato il sindaco Gianpiero Bocca – I lavori non solo contribuiscono a mantenere in buono stato la struttura, ma offrono ai ragazzi e agli educatori un ambiente ancora più piacevole e adeguato allo svolgimento delle attività quotidiane. Il Seme è una realtà di cui siamo orgogliosi e che intendiamo sostenere e valorizzare. Ringrazio il Presidente Bini, gli educatori, i volontari e le famiglie per il loro prezioso impegno. Parteciperemo con entusiasmo alle celebrazioni per i 40 dalla fondazione, promuovendo eventi ed iniziative dedicate”.

Durante il sopralluogo ha preso la parola anche l’assessore ai Lavori pubblici, Manuel Tarraso:

“Questo intervento oltre a un impegno economico consistente ha comportato un’organizzazione puntuale dei lavori al fine di ridurre al minimo i disagi per i fruitori. L’intervento si inserisce in un contesto di costante attenzione che stiamo riservando ai nostri edifici sul territorio. Ci occupiamo delle scuole, degli edifici ad uso istituzionale o sportivo, così come di strutture come Il Seme a cui dedichiamo una cura particolare, per la funzione sociale che svolgono a beneficio dell’intera comunità”, ha spiegato.

Presente anche l’assessora alle Politiche sociali, Cinzia Battaglia, che ha sottolineato:

“Questi lavori rappresentano in modo concreto la vicinanza dell’Amministrazione ad una realtà straordinaria come Il Seme, che la nostra città ha visto nascere ed ha l’onore di veder operare e crescere da 40 anni. Quarant’anni che hanno fatto e continueranno a fare la differenza donandoci un valore aggiunto. Doverosa quindi è l’attenzione che costantemente si esprime con diverse azioni di collaborazione, di sostegno, di cura”.