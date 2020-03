Coronavirus, anche la Pro Loco di Renate sostiene il San Gerardo

Anche la Pro Loco di Renate è scesa in campo per sostenere la lotta al Coronavirus. Il Direttivo dell’associazione ha donato 2mila euro all’ospedale San Gerardo di Monza.

Ieri, venerdì, il presidente della Pro Loco di Renate, Herbert Bonatesta, ha annunciato il bonifico a favore del nosocomio monzese. 2mila euro la cifra donata, raccolta grazie alle numerose iniziative organizzate nei mesi scorsi dall’associazione e ai tanti renatesi che hanno assicurato la loro presenza.

Siamo felici di dare il nostro contributo per tornare alla normalità – ha affermato il presidente – E’ un segno per la cittadinanza ed un piccolo, grande gesto per gli operatori sanitari che tanto si stanno impegnando in questo periodo