Coronavirus, salgono ancora i contagi a Monza e Brianza: 34. Ieri erano 32, venerdì 31, complessivamente in Regione oggi i nuovi positivi sono 265. Tre i decessi.

Coronavirus, salgono ancora i contagi a Monza e Brianza

In Regione Lombardia si conferma il trend positivo dei guariti/dimessi (+40), sempre alto il numero dei tamponi realizzati (12.844) con 265 casi positivi per una percentuale pari al 2%. Tre le persone decedute che portano il totale a 16.899.

In Italia oggi si sono contati 1.458 nuovi casi e 7 morti.

Purtroppo salgono, sia pur lentamente, i contagi nella nostra Provincia. Venerdì erano stati 31, ieri 32 e oggi 34 solo Milano ne ha di più, segno che il virus continua a circolare. Il dato aggiornato e ufficiale sul sito della Regione ci dice che nella nostra Provincia alla data di oggi ci sono stati 906 decessi per Covid-19, 6.458 le persone risultate positive al coronavirus.

Ricordiamo sempre che l’incremento dei casi positivi, in Lombardia come nelle altre regioni, va rapportato al numero dei tamponi effettuati.

I dati di oggi in Lombardia

– i tamponi effettuati: 12.844, totale complessivo: 1.822.993

– i nuovi casi positivi: 265 (di cui 29 ‘debolmente positivi’ e 5 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 77.651 (+40), di cui 1.385 dimessi e 76.266 guariti

– in terapia intensiva: 28 (+1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 252 (+1)

– i decessi, totale complessivo: 16.899 (+3)

I nuovi casi per provincia

Milano: 88, di cui 47 a Milano città;

Bergamo: 18;

Brescia: 27;

Como: 29;

Cremona: 8;

Lecco: 2;

Lodi: 8;

Mantova: 7;

Monza e Brianza: 34;

Pavia: 12;

Sondrio: 2;

Varese: 13.

TORNA ALLA HOME PAGE