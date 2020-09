Da 4 anni sfollati da casa, incubo senza fine

Un incubo senza fine per gli ex residenti di via Dante 52 a Bernareggio, da quattro anni ormai senza casa dopo il crollo della strada.

L’incubo senza fine dei residenti

Sono esasperati i residenti del condominio di via Dante 52. A causa del cedimento del terreno sotto la loro palazzina, avvenuto nella notte del 14 giugno del 2016, hanno dovuto abbandonare le loro case e hanno dovuto ripiegare su appartamenti in affitto e contare sull’ospitalità di amici. In un primo tempo si era pensato che all’origine del cedimento ci fosse il fenomeno degli occhi pollini, successivamente la perizia tecnica ha rilevato un cedimento fognario oltre al dislavamento del terreno e in parte forse anche il fenomeno dell’occhio pollino.

«Evidentemente non c’è intenzione alcuna di risarcire dei cittadini che evidentemente hanno subito un enorme danno morale ed economico – hanno affermato Marco Ferrari e Alessandro Sala, loro malgrado ex residenti del condominio – O peggio, si faccia un mero discorso economico dove non si vuole riconoscere responsabilità evidenti e nemmeno risarcire i danneggiati in qualsiasi modo, sia che si tratti di dolo e mal gestione sia delle conseguenze di un evento calamitoso».

Danni per due milioni di euro allo stabile

A causa del cedimento del terreno sotto la palazzina, gli appartamenti hanno subito importanti danni strutturali: a questi si affiancano ormai anche quelli causati dall’inutilizzo per ben quattro anni dei sistemi di riscaldamento molto probabilmente danneggiati.

