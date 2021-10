Partecipazione

Da Agrate una delegazione guidata dal vicesindaco Marco Valtolina alla marcia della pace ad Assisi, in corso di svolgimento.

Il vicesindaco Marco Valtolina ha accompagnato una delegazione alla marcia della pace ad Assisi. Sessant'anni dopo la prima edizione, la marcia i nome della pace e della fratellanza. Da Perugia ad Assisi, movimenti e volontariato hanno ripreso il cammino seguendo per 24 chilometri le orme del filosofo Aldo Capitini. Quest'anno l'iniziativa è stata organizzata in nome del "prendersi cura", che significa, come è stato evidenziato alla vigilia della marcia l'impegno a prendersi cura di disuguaglianze, povertà, clima, guerre dimenticate. Un'iniziativa nel segno della speranza.

Dopo la simbolica catena umana del 2020, quest'anno la marcia, che torna in presenza, ed è giunta alla 24esima edizione, è partita alle 9 dai Giardini del Frontone per arrivare intorno alle 15, su alla Rocca della città di San Francesco. Prima dell’ultima salita, è prevista una tappa al Sacro Convento di Assisi, dove i francescani saluteranno il fiume arcobaleno con i messaggi inviati da Papa Francesco e dai presidenti della Repubblica Sergio Mattarella e del Parlamento europeo David Sassoli.