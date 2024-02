Nuova tranche di lavori del progetto di BrianzAcque per l’ammodernamento degli acquedotti cofinanziato per 50 milioni dal Pnrr. Dopo i due interventi dell’estate scorsa, il gestore dell’idrico locale torna a Sovico per rinnovare un ulteriore tratto di reti. L'obiettivo è quello di ridurre le perdite d’acqua potabile.

Dal 12 febbraio a Sovico parte la terza tranche di lavori di BrianzAcque

Questa volta, i cantieri, la cui partenza è prevista per lunedì 12 febbraio, coinvolgeranno la strada Provinciale Monza- Carate Brianza, via don Guanella, via del Partigiano e via Cavour. Otto mesi di lavori, un costo economico di 800 mila euro per sostituire oltre un chilometro di tubature vecchie e malandate (esattamente 1, 107 km). Grazie a quest’operazione, secondo le stime di BrianzAcque si eviterà di mandare dispersi 16,7 mc di risorsa idrica al giorno, poco più di 6 mila in un anno.

In paese la percentuale più elevata di perdite d'acqua potabile

Dei 21 comuni della Brianza centrale interessati da progetto Pnrr, Sovico è quello dove si registra la percentuale più elevata di perdite e dove, di conseguenza, l’attività di “ricambio” reti risulta più estesa. Come evidenzia il presidente e Ad di BrianzAcque, Enrico Boerci:

“In totale, verranno sostituiti 5 km di acquedotto. Tradotto in percentuale significa che, nel 2025, il 13% dell’infrastruttura sarà rimessa a nuovo così da garantire non solo una significativa contrazione della dispersione d’acqua, ma un servizio sempre più moderno, efficiente e di qualità”.

Soddisfatto il sindaco Barbara Magni:

“Siamo molto soddisfatti delle opere che BrianzAcque ha programmato e sta compiendo sul territorio sovicese. Le attività si completano con quelle già realizzate nello scorso biennio e garantiscono modernità ed efficienza della rete”. E aggiunge: “Mi complimento per la capacità tecnica della nostra società di gestione che con il suo operato supporta le amministrazioni e con loro garantisce professionalità nelle risposte al cittadino. Sono convinta che BrianzAcque è fra le più efficienti società di gestione di questo Paese”.

La viabilità

BrianzAcque e l’Amministrazione Comunale stanno lavorando in piena sinergia nell’intento di ridurre l’impatto sulla vita dei cittadini e contenere il più possibile i disagi legati alle attività di cantiere, che comporteranno l’istituzione di sensi unici alternati e tracciati di viabilità alternativa. Lungo la trafficatissima Provinciale Monza- Carate Brianza verranno ristrette le carreggiate, conservando lo scorrimento a doppio senso di marcia. A conclusione lavori, BrianzAcque provvederà al riallaccio di tutte le utenze.

In via del Partigiano, le operazioni di scavo a cielo aperto per il ricambio delle reti idriche saranno eseguite sotto la diretta “sorveglianza” di un archeologo così come disposto dalla Soprintendenza in relazione al potenziale rischio di rinvenimento di reperti archeologici.

Altri interventi

A Sovico l’attuazione del progetto “Riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell’acqua nei sistemi di acquedotto interconnessi Brianza Centro- Ovest e BRV ed uniti dell’ATO di Monza e Brianza” prevede un quarto e ultimo stralcio di intervento. A finire sotto i ferri, a partire dalla seconda metà dell’anno, saranno più di una decina di arterie viarie situate nella parte Ovest del territorio comunale.

Digitalizzazione degli acquedotti

Come per tutti gli altri 20 comuni della Brianza Nord e Centro coinvolti dal progetto, anche a Sovico saranno presto avviate le attività di digitalizzazione che mirano alla trasformazione degli acquedotti in “acquedotti intelligenti” con approcci innovativi e vantaggiosi per i processi aziendali e per le nuove tecnologie nel rapporto con i cittadini-consumatori.

In particolare, dando seguito ad una campagna avviata già del 2019, BrianzAcque ha in programma la radicale sostituzione di 72.044 contatori meccanici di vecchia generazione con nuovi apparecchi “intelligenti” -smart meters - che consentono al gestore di acquisire in tempo reale da remoto i consumi di ogni singola utenza con tutti i vantaggi in termini di continuità e trasparenza nel servizio fornito al consumatore finale. Inoltre, questi contatori di ultima generazione permettono di individuare anomalie, guasti e manomissioni offrendo la possibilità a BrianzAcque di conoscere sempre lo stato di salute dell’acquedotto e di effettuare interventi tempestivi e mirati in casi di necessità. Il rinnovo del parco contatori PNRR si protrarrà sino alla fine del 2025, al ritmo di circa 2 mila sostituzioni al mese.