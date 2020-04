Dal Gruppo Cap un milione di euro per 40 Comuni MB ECCO QUALI SONO

Dal Gruppo Cap un milione di euro per 40 Comuni della Provincia di Monza e Brianza. Il grazie del presidente della Provincia Luca Santambrogio a nome dei sindaci brianzoli.

Rientrano anche 40 Comuni della nostra provincia tra i destinatari dei 10 milioni di euro stanziati da Gruppo Cap – gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano e non solo – a sostegno di tutti i comuni gestiti e gli ospedali pubblici del territorio.

L’iniziativa raccoglie l’invito del decreto Cura Italia, che incentiva le erogazioni liberali volte a finanziarie gli interventi per la gestione dell’emergenza epidemiologica in favore, tra gli altri soggetti, di amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici (Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro).

“Abbiamo scelto di affrontare il Covid-19 seguendo una parola d’ordine: nessuno sarà lasciato solo”, ha spiega Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo Cap. “Ecco perché abbiamo deciso di impegnarci concretamente a sostegno della comunità di cui facciamo parte, contribuendo con una importante iniezione di liquidità destinata ai Comuni che serviamo e a tutti i cittadini che li abitano”.

Il grazie del presidente della Provincia

“Per conto di tutti i sindaci interessati ringrazio il presidente Russo per la straordinaria generosità anche verso i Comuni della Brianza che dimostra grande senso di responsabilità sociale”, ha sottolineato il presidente della Provincia MB Luca Santambrogio. “Per i nostri Enti queste risorse rappresentano una grande iniezione di liquidità che entra nei bilanci dei comuni, in parte corrente, per poter attivare o mantenere misure a sostegno delle nuove fragilità che stanno emergendo dopo due mesi di emergenza sanitaria.”

L’iniziativa di Gruppo Cap si inserisce in un ampio programma di sostegno in favore degli stakeholder, dei fornitori e dei dipendenti introdotto fin dall’inizio dell’emergenza.

Ai 41 Comuni ( quaranta brianzoli più Cabiate in provincia di Como, per un totale di un milione di euro) le risorse sono state distribuite in base al numero degli abitanti con una logica proporzionale, con l’obiettivo di destinarli alle risposte immediate ai bisogni della cittadinanza.

Ecco le risorse assegnate ai vari Comuni

AGRATE BRIANZA – 34.225,58 €

AICURZIO – 4.599,10 €

BARLASSINA – 15.401,29 €

BELLUSCO – 16.270,21 €

BERNAREGGIO – 24.595,11 €

BESANA BRIANZA – 34.080,76 €

BOVISIO MASCIAGO – 37.154,88 €

BRIOSCO – 13.336,52 €

BRUGHERIO – 76.938,44 €

BURAGO DI MOLGORA – 9.316,70 €

BUSNAGO – 14.887,84 €

CABIATE – 16.441,36 €

CAMPARADA – 4.730,76 €

CAPONAGO – 11.363,91 €

CARNATE – 16.096,86 €

CAVENAGO DI BRIANZA – 16.151,72 €

CERIANO LAGHETTO – 14.420,47 €

CESANO MADERNO – 85.904,06 €

COGLIATE – 18.716,77 €

CONCOREZZO – 34.462,56 €

CORNATE D’ADDA – 23.695,48 €

CORREZZANA – 6.655,10 €

LAZZATE – 17.046,96 €

LENTATE SUL SEVESO – 34.892,63 €

LESMO – 18.727,74 €

LIMBIATE – 76.914,30 €

MEDA – 51.568,76 €

MEZZAGO – 9.871,84 €

MISINTO – 12.281,10 €

NOVA MILANESE – 51.595,09 €

ORNAGO – 11.210,31 €

RENATE – 8.847,13 €

RONCELLO – 10.433,56 €

RONCO BRIANTINO – 7.686,38 €

SEVESO – 52.071,24 €

SULBIATE – 9.509,79 €

TRIUGGIO – 19.302,63 €

USMATE VELATE – 22.655,41 €

VAREDO – 29.832,73 €

VEDANO AL LAMBRO – 16.627,87 €

VEDUGGIO CON COLZANO – 9.479,07 €

