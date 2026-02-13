I Comuni di Bellusco, Mezzago e Cavenago hanno lanciato una campagna di sensibilizzazione e promettono sanzioni per i padroni indisciplinati

Tolleranza zero verso quei padroni dei cani che deliberatamente non raccolgono le deiezioni dei loro amici a quattro zampe, ma anche verso chi gira con al guinzaglio il proprio animale senza avere con sé la dotazione dei sacchetti con i quali poter raccogliere gli escrementi.

Deiezioni canine: scatta la tolleranza zero

Partiranno nel corso delle prossime settimane i controlli intensificati da parte del Corpo di Polizia Locale Brianza Est guidato dal comandante Alessandro Benedetti, sui territori dei tre Comuni in convenzione: Bellusco, Mezzago e Cavenago di Brianza.

Una scelta dettata dalla situazione che spesso si vede sui marciapiedi dei tre paesi, dove purtroppo il malcostume di quei proprietari indisciplinati porta ad abbandonare i bisogni dei cani. Nulla ovviamente contro gli amici a quattro zampe, del resto loro non sono responsabili delle azioni dei loro padroni, ma un vero e proprio giro di vite per chi non rispetta le regole basilari di rispetto della propria comunità.

«Non c’è una situazione di criticità in un Comune in particolare, ma purtroppo è un malcostume diffuso – spiegano i tre sindaci Mauro Colombo (Bellusco), Giacomo Biffi (Cavenago) e Massimiliano Rivabeni (Mezzago) – Questa campagna che stiamo lanciando non è volta solamente a un discorso sanzionatorio, ma anche di sensibilizzazione. Perché vorremmo far capire, non solo con le multe, quanto sia importante il rispetto dei luoghi pubblici».

Sanzioni e campagna di sensibilizzazione

Le multe comunque ci saranno, dal momento che sono previste sanzioni per i trasgressori. Nel dettaglio i verbali saranno di 80 euro per la mancata raccolta delle deiezioni, mentre di 25 euro per quei padroni che saranno colti a spasso con i loro animali senza il sacchetto per raccogliere gli escrementi. Al contempo però i tre esecutivi hanno preparato anche dei cartelli che saranno affissi sul territorio dei tre paesi e per i quali le tre Amministrazioni chiederanno collaborazione anche da parte delle attività commerciali del territorio, con l’auspicio che possano esporre questi volantini informativi.